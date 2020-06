Winsten op Wall Street na meevallende winkelverkopen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met fikse winsten geopend. De kooplust volgt op meevallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Ook hielpen stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis het sentiment. Naast de aankondiging van de Federal Reserve om bedrijfsobligaties op te kopen, werkt de Amerikaanse regering naar verluidt aan een omvangrijk financieringsplan voor infrastructuurprojecten.