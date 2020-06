‘Paracetamol van 1000 mg moet weer in basispakket’

ReumaNederland wil dat paracetamol in de dosis 1000 mg weer via het basispakket wordt vergoed voor mensen die dit middel lang nodig hebben. Ook lage doseringen van vitamine D en verder kalktabletten moeten weer in het pakket komen voor deze groep, zegt de organisatie die opkomt voor reumapatiënten.

Sinds vorig jaar zitten bepaalde hoeveelheden paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer in het pakket omdat mensen ze zelf kunnen kopen bij drogist of apotheker. Maar volgens onderzoeksinstituut Nivel deze week zijn er ongewenste effecten van de maatregel, zoals het in plaats van paracetamol voorschrijven van middelen met een “minder gunstig risicoprofiel”, die wel worden vergoed.

Vitamine D wordt vaker wordt voorgeschreven in week- of maand doseringen, die wel vergoed worden terwijl ze aanzienlijk duurder zijn. Calcium wordt vaker voorgeschreven in een combinatiepreparaat.

Ongewenste effecten

Patiënten praten weinig met arts of apotheek over de veranderingen, waarvan de gevolgen dus niet altijd goed in de gaten worden gehouden. Behalve dat er keuzes worden gemaakt voor te vergoeden en soms duurdere middelen, is de ontwikkeling dus ook niet veilig. Het Nivel zag zelfs dat een klein deel van de mensen maar met de middelen ophoudt.

“Deze ongewenste effecten moeten snel stoppen. Onveilig gebruik leidt tot situaties die ernstige invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met reuma”, zegt Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland. “Het is een typisch voorbeeld van kortetermijndenken. Op de lange termijn zijn niet alleen mensen met reuma hiervan de dupe, het kost de hele maatschappij meer geld.”

De organisatie zegt dat het voor reumapatiënten niet zomaar zelfhulpmiddelen zijn: “Ze zijn onderdeel van een behandeling en werken vaak samen met andere geneesmiddelen.”