Veenbrand Deurnese Peel onder controle

De smeulende veenbrand in de Deurnese Peel is onder controle. Volgens de gemeente Deurne is daarmee met name een einde gekomen aan de geur- en rookoverlast voor omwonenden.

De brand smeulde al weken en laaide nu en dan weer op. Dat leidde vooral tot rookoverlast voor omwonenden. Die overlast is nu weg, aldus de woordvoerder van de gemeente dinsdag.

Aan de oppervlakte brandt het volgens een woordvoerder van de gemeente niet meer, wel kan op sommige plekken op een meter diepte de brand nog nasmeulen.

Regen

De regen van afgelopen week heeft goed geholpen bij het blussen van de veenbrand, aldus de gemeente. Bij het bestrijden van de brand werden onder meer bluskanonnen en giertonnen met water ingezet.

Staatsbosbeheer blijft het veen wel goed in de gaten houden en grijpt in waar het vuur in het veen toch nog oplaait.

In de Deurnese Peel woedde in april dagenlang een grote brand, die zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied verwoestte. Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten. In de weken daarna bleef het vuur ondergronds doorsmeulen, en laaide her en der geregeld op. Sinds dinsdag is het vuur volgens de gemeente Deurne onder controle.