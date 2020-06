In Nootdorp (Zuid-Holland) woedt brand in een bedrijfsgebouw aan de ‘s Gravenweg. Bij de brand komen volgens de veiligheidsregio gevaarlijke stoffen vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

De politie heeft in verband met de brand twee verdachten aangehouden. Onduidelijk is nog waar ze precies van worden verdacht. De brand brak aan het begin van dinsdagmiddag en is nog niet onder controle.