‘Test mensen op corona voordat ze operatie ondergaan’

Mensen die besmet zijn met corona hebben fors meer kans om te overlijden na een operatie. Daarom zouden patiënten voor een ingreep zoveel mogelijk moeten worden getest op het virus, in ieder geval als er een nieuwe uitbraak komt.

Dat zegt het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray, dat deelnam aan onderzoek van het internationale chirurgennetwerk COVIDSurg Collaborative.

Niet alleen oudere operatiepatiënten met corona hebben een verhoogde kans op overlijden, het grotere risico wordt al gezien vanaf de leeftijd van dertig jaar, stelden de onderzoekers vast. Ze verzamelden volgens eigen zeggen gegevens van patiënten uit 235 ziekenhuizen in 24 landen.

Overlijden binnen dertig dagen

In totaal keken de onderzoekers naar 1128 patiënten met corona, opgelopen voor of na de operatie. Bij driekwart van de patiënten was het een spoedoperatie, de rest onderging een preventieve ingreep. Bijna 24 procent van alle bestudeerde patiënten overleed binnen dertig dagen na de ingreep. Ter vergelijking: na een buikoperatie bijvoorbeeld overlijdt normaal 3 tot 5 procent van de patiënten. Uit buitenlands onderzoek is vast komen te staan dat van de mensen met een slechte gezondheid 15 tot 16 procent sterft na een operatie.

“De drempel om te opereren tijdens de coronapandemie moet dan ook een stuk hoger liggen dan normaal”, aldus Joop Konsten, gastro-intestinaal chirurg in VieCuri. Ook als er geen tijd is voor een test omdat een patiënt met grote spoed moet worden geopereerd, is het beter om zo snel mogelijk daarna te testen. ‘En dan te handelen naar bevind van zaken”, aldus Konsten.

Van de onderzochte groep had overigens 10 procent geen enkele klacht die ook maar enigszins duidde op een eventuele coronabesmetting, vertelt hij. Het is verder onwaarschijnlijk dat de patiënten het coronavirus in het ziekenhuis zelf hebben opgelopen “gezien de zorgvuldigheid waarmee er gewerkt is”.