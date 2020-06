NPO komt met nieuwe programma’s in ‘coronazomer’

Grote evenementen die niet kunnen doorgaan, krijgen wel aandacht op televisie. Zo is er plek vrijgemaakt voor Pinkpop, het Prinsengrachtconcert, Concert at Sea, SAIL en Pride Amsterdam. Ook staat de NPO stil bij de val van Srebrenica, 25 jaar geleden.

De NPO komt verder met speciale corona-gerelateerde programma’s, zoals een nieuwe serie van Een Huis Vol in quarantaine (KRO-NCRV). Hierin worden vijf grote gezinnen gevolgd in de tijd dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Verder is er een nieuw seizoen van Hello Goodbye (KRO-NCRV), gemaakt tijdens de coronacrisis waarbij Joris Linssen mensen op Schiphol aanspreekt. In MAX vakantieman komen verder actuele reisdossiers voorbij in coronatijd.

Sport krijgt nog wel een plek op tv deze zomer. Zo ontvangen Dione de Graaff en Tom Egbers in Mijn Sportzomer (NOS op NPO 1) om en om prominente gasten die aan de hand van beelden hun favoriete sportzomer samenstellen. In het NPO 3-programma Makkelijk Scoren: Studio Afgelast (VPRO) wordt de sportwereld in coronatijd op satirische wijze besproken.

Eerder was al bekend dat de talkshow Op1 vijf avonden per week is te zien op NPO 1. Verder komt nieuw Nederlands drama voorbij, zoals het tweede seizoen van Papadag en de nieuwe serie Commando’s, beide bij de AVROTROS.