‘Eerste staking ooit bij onderzoeksafdeling Tata’

Een groot aantal werknemers van de afdeling onderzoek en ontwikkeling van Tata Steel in IJmuiden staakt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat personeel van deze afdeling het werk neerlegt, aldus vakbond FNV.

In totaal werken er zo’n driehonderd mensen bij ‘research and development’. Een kleine honderd van hen staakt op locatie en daar is het aantal stakende thuiswerkers niet bij opgeteld. De actie bij de afdeling die onder meer onderzoek doet naar verpakkingsstaal, duurt de hele dag.

Acties bij Tata zijn al enige tijd aan de gang. Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf waarbij honderden banen verloren gaan. Behalve de dreigende reorganisatie is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Bovendien menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Britse vestiging van Tata.