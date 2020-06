ISO: 54.000 studenten hebben achterstand opgelopen

Hbo’ers kampen vaker met een achterstand dan studenten aan de universiteiten. ISO-voorzitter Kees Gillesse: “In elk klaslokaal op de universiteit zit wel iemand met extra studieachterstand. Op de hogescholen zijn die cijfers hoger: dan gaat het om bijna drie studenten per klaslokaal. We vermoeden dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat er in het hbo meer praktijkonderwijs en stages in het curriculum verweven zitten.”

ISO pleit ervoor om weer meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.