‘Leger Noord-Korea klaar voor actie om propagandapamfletten’

Het Noord-Koreaanse leger waarschuwt paraat te staan om actie te ondernemen als groepen overlopers uit het land pamfletten met propagandaboodschappen over de grens vanuit Zuid-Korea blijven sturen. Het Koreaanse Volksleger heeft een “actieplan” voorbereid om delen van de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s in te trekken en de “frontlinie in een fort te veranderen”. Dat maakte staatspersbureau KCNA bekend.