Negen nieuwe coronadoden in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 378 nieuwe infecties met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis zijn tot dusver 186.839 mensen in het land besmet geraakt met het longvirus. Het Duitse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt volgens het RKI 8800, een toename van negen sterfgevallen ten opzichte van een dag eerder.