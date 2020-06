Opnieuw minder dan 400 coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn voor de tweede dag op rij minder dan 400 dagelijkse coronadoden geregistreerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. In de afgelopen 24 uur werden er 385 sterfgevallen gemeld. Zaterdag waren dat er 382, het laagste dagelijkse dodental sinds eind maart.

In totaal zijn volgens de tellingen van Johns Hopkins nu 116.135 mensen in de VS overleden aan het virus. Het land telt ruim 2,1 miljoen vastgestelde besmettingen. De VS hebben van alle landen verreweg de meeste besmettingsgevallen van het virus en sterfgevallen door Covid-19.

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totaalaantal Amerikaanse coronadoden begin oktober op meer dan 200.000 uitkomt. Dat zijn ruim 30.000 doden meer ten opzichte van de laatste schatting die het instituut deed. Florida en Californië zullen tot de zwaarst getroffen staten behoren, blijkt uit de ramingen van het IHME.

In Florida verwachten de onderzoekers begin oktober ruim 18.000 doden, 186 procent meer dan in de vorige raming. In Californië gaat het om meer dan 15.000 doden, 72 procent meer. Ook in Arizona zijn fors meer sterfgevallen als gevolg van het longvirus voorspeld.