OM spreekt strafeisen uit in zaak aanslag gebouw De Telegraaf

Bij de aanslag werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade. De actie werd geregistreerd door beveiligingscamera’s.

In het strafproces staan in totaal elf mannen terecht, die deel zouden hebben uitgemaakt van een bende die gestolen vluchtauto’s leverde aan criminelen. Vijf van hen zouden een rol hebben vervuld bij de aanslag op De Telegraaf. In het onderzoek stuitte de politie ook op een verband met motorclub Caloh Wagoh en de beschieting van het gebouw waarin weekblad Panorama is gevestigd, enkele dagen voor de aanslag op het Telegraaf-gebouw.

Voor het resterende deel van de ‘Telegraafzaak’ zijn zes dagen uitgetrokken. Na dinsdag is het woord aan de verdediging van de verdachten. De uitspraak staat gepland op 28 september.