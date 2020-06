‘Vaststelling’ officiële uitslag verkiezingen Suriname

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) maakt dinsdag de officiële uitslag van de Surinaamse verkiezingen bekend. Dit zal gebeuren in het bijzijn van politieke organisaties. Na deze zogenoemde vaststelling door het CHS is het vervolgens de taak van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de verkiezingen van 25 mei bindend te verklaren. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.

Het nieuwe parlement, ook genoemd De Nationale Assemblee (DNA), komt op 29 juni voor het eerst bij elkaar. Voor die tijd moeten de 51 gekozen parlementariërs aangeven of ze inderdaad tot DNA toegelaten willen worden. De nieuwe coalitie bestaat uit de VHP (20), ABOP (8), NPS (3) en PL (2). Met deze 33 zetels is er geen twee derde meerderheid. De overige zetels zijn voor de NDP (16) en de BEP (2). Voor bepaalde besluiten, zoals het kiezen van de president of het wijzigen van de grondwet, is die meerderheid wel nodig. De BEP heeft al toegezegd steun te verlenen bij het kiezen van de president en de vicepresident. Dit zal in een van de van de parlementsvergadering aan de orde zijn.

President Desi Bouterse heeft de winnaars van de verkiezingen nog niet officieel gefeliciteerd. Hij wil daarmee wachten tot het OKB de verkiezingen bindend heeft verklaard. Wel heeft hij gezegd de nederlaag te accepteren. ’’Het volk heeft gesproken. We moeten ons hoofd buigen’’, zo zei hij vorige week in een interview op de staatsradio.