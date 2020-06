LCPS laat weten of aantal coronapatiënten op ic verder stijgt

Neemt het aantal coronapatiënten op de intensive care nog verder toe? Na drie achtereenvolgende dagen van stijging meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag op zijn wekelijkse persconferentie of de coronadrukte ook voor een vierde dag toeneemt.

Het is voor het eerst sinds de piek van de coronacrisis, begin april, dat het aantal coronapatiënten op de ic’s drie dagen op rij toeneemt. Een verklaring daarvoor heeft het centrum nog niet gegeven. Op vrijdag behandelden de ic’s 73 mensen met het coronavirus, op zaterdag 77, op zondag 79 en op maandag 87. In een paar dagen tijd liggen dus veertien mensen meer op de intensive care, terwijl het aantal ziekenhuisopnames al weken stabiel is.

Het aantal opnames op de intensive care is een van de zogenoemde ‘indicatoren’ van de overheid. Als dat aantal drie dagen achter elkaar gemiddeld met meer dan tien stijgt, gaan de alarmbellen in Den Haag af. Dan moeten versoepelingen van de coronamaatregelen misschien worden teruggedraaid.