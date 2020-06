In komende tien jaar moeten 845.000 nieuwe huizen gebouwd worden

Tussen 2020 en 2030 moeten er 845.000 woningen gebouwd worden. Maar zelfs als dat gebeurt, blijft Nederland kampen met een woningtekort. In 2035 hoopt het kabinet dat terug te hebben gebracht naar 2 procent van de woningvoorraad. Nu is er een tekort van 4,2 procent, of 331.000 woningen.