Trump bevestigt terugtrekken Amerikaanse troepen in Duitsland

“Ze zijn de NAVO miljarden verschuldigd en ze moeten betalen”, aldus Trump. “Tot ze betalen, halen we een aantal militairen weg.” Amerikaanse media berichten dat ongeveer 34.500 Amerikaanse militairen zijn gelegerd in Duitsland, al kan dat aantal tijdens oefeningen ook hoger uitvallen. Er zouden nu ongeveer 9500 manschappen worden teruggetrokken.

Trump klaagt al langer dat NAVO-bondgenoot Duitsland te weinig geld in zijn strijdkrachten steekt. Ook morde hij dat de Duitsers zijn land “erg slecht” behandelen op handelsgebied. De Duitse ambassadeur in de VS zegt dat zijn land is geïnformeerd over het beoogde terugtrekken van de Amerikaanse militairen.