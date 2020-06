Wall Street duidelijk in groen na aankondiging Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn maandag duidelijk hoger geëindigd. Grote verliezen uit de ochtend waren al halverwege de dag weggewerkt, maar de grote sprong voorwaarts kwam toen de Federal Reserve aankondigde bedrijfsobligaties op te gaan kopen. Eerder maakten beleggers zich zorgen om een mogelijke opleving van het coronavirus die voor langere economische problemen zou kunnen zorgen. Aan de andere kant waren er bemoedigende cijfers over de productie van Chinese fabrieken en de bedrijvigheid van de industrie rond New York.