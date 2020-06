‘Horeca mag anderhalve meter niet laten versloffen’

Na twee weken van voornamelijk waarschuwen, gaan de burgemeesters in het hele land strenger optreden als klanten in de horeca zich niet aan de coronaregels houden. Dat zei burgemeester Hubert Bruls maandag na afloop van het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s. “Als stelselmatig niet aan de basisregel - anderhalve meter afstand - wordt gehouden, treden wij als overheid op. Afstand houden is cruciaal om het coronavirus letterlijk van je lijf te houden”, aldus Bruls die voorzitter is van het beraad.