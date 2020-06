Ook de BAFTA's van 2021 twee maanden uitgesteld

De verplaatsing van de awards heeft te maken met de coronacrisis. Zo kunnen films die daardoor vertraging opliepen toch nog kans maken op een beeldje. "De wijziging van de eerder aangekondigde datum van 14 februari erkent de impact van de wereldwijde pandemie en zorgt voor een langere periode om in aanmerking te komen", laat de British Academy of Film and Television Arts weten. "Verdere details over de ceremonie worden later in het jaar bekendgemaakt."

Maandag werd ook bekendgemaakt dat de Oscars volgend jaar twee maanden later dan gepland worden uitgereikt. De 93e uitreiking van de Amerikaanse filmprijzen vindt nu op 25 april plaats.