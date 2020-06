Boek HEMA nog niet helemaal gesloten voor Boekhoorn

Het boek HEMA is voor miljardair Marcel Boekhoorn nog niet helemaal gesloten, ondanks het feit dat hij het eigendom van de warenhuisketen is kwijtgeraakt. Dat zegt hij in een open brief op de site van zijn investeringsfonds Ramphastos. Daarin geeft hij aan “noodgedwongen op de reservebank” te zijn terechtgekomen. Boekhoorn, die sinds eind 2018 eigenaar was van HEMA, blijft de ontwikkelingen rond het winkelconcern “nauwgezet” volgen.

Wat dat laatste betekent, laat Boekhoorn in het midden. De nieuwe eigenaren hebben al aangegeven HEMA niet voor de lange termijn in bezit te willen hebben. De winkelketen gaat dus binnen enkele jaren vermoedelijk weer in de verkoop.

Boekhoorn zegt dat hij altijd een bewonderaar van de HEMA is geweest en dat er twee jaar geleden een eenmalige kans was om het bedrijf over te nemen. Daarbij was duidelijk dat de torenhoge schuld omlaag moest. “Die zat mij als ondernemer in meerdere opzichten dwars. Hij was natuurlijk veel te hoog maar het meest ergerlijke vond ik dat deze schuld onterecht bij HEMA lag.” De schuld was namelijk ontstaan doordat de vorige eigenaar de aankoop van HEMA met een lening had gefinancierd en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. “Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt.”

Veel partijen

Het feit dat de schuld in handen was van veel partijen zat ook niet mee. Desondanks kijkt Boekhoorn tevreden terug op wat er wel bereikt is. Zo werden er met hem als eigenaar allerlei creatieve zaken bedacht, zoals de deals met Franprix in Frankrijk en Jumbo in Nederland om HEMA-producten daar in de schappen te krijgen.

Uiteindelijk werd de schuldenlast toch een probleem. Dat de schuldeisers het bedrijf overnamen toen HEMA verzwakt was door de coronacrisis “is zuur”, schrijft Boekhoorn.