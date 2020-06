Kamer pint zich niet vast op miljard coronasteun voor Afrika

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) kwam op verzoek van de Kamer vorige maand met een spoedadvies. Daarin staat dat er een miljard extra vrijgemaakt moet worden om de gevolgen van het coronavirus in kwetsbare landen aan te pakken.

Regeringspartijen ChristenUnie, CDA, D66 en oppositiepartij SGP vragen het kabinet in een motie het AIV-advies als "leidraad" te gebruiken. "We pinnen ons op dit moment niet vast aan een bedrag", zei Joël Voordewind van de ChristenUnie toen de PvdA om een toelichting vroeg.

Ontwikkelingshulp

De vier partijen keren zich tegen bezuinigingen op ontwikkelingshulp. In de motie wordt het kabinet opgeroepen "een oplossing aan te dragen voor het tegengaan van dreigende vergaande bezuinigingen". Bijna de hele Kamer wil niet dat er gesneden wordt in de hulp aan arme landen.

De coalitie is verdeeld over het AIV-advies, waardoor een kabinetsreactie tot ergernis van de Kamer op zich laat wachten. De VVD wil geen extra geld vrijmaken. "Wij zijn al genereus", verklaarde de liberaal Arne Weverling. Hij wees erop dat Kaag al 100 miljoen heeft vrijgemaakt voor steun aan kwetsbare landen en dat de Europese Commissie ook miljarden heeft gereserveerd om die landen door de crisis te loodsen.

Kaag hangt een bezuiniging boven het hoofd. In het regeerakkoord is afgesproken dat haar begroting is gekoppeld aan het bruto nationaal inkomen. Als dat groeit, stijgt haar budget, maar bij krimp gaat haar begroting omlaag. Door de coronacrisis kan dat weleens oplopen tot een bezuiniging van 1,3 miljard, waarschuwde Voordewind.