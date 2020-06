‘Onduidelijkheid voor burgers dreigt in tijdelijke coronawet’

De Raad voor de Rechtspraak vindt dat veel normen in de nieuwe tijdelijke coronawet ruim zijn geformuleerd. Daardoor dreigt het gevaar dat burgers niet weten aan welke regels zij zich moeten houden. In een wetgevingsadvies heeft de raad het kabinet gevraagd om meer duidelijkheid over de gevolgen van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 voor burgers en hun grondrechten. Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn afspraken maken over de te nemen maatregelen om corona te bestrijden.