Trump krijgt recordbedrag aan donaties op verjaardag

Aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben op zijn verjaardag miljoenen dollars aan donaties overgemaakt voor zijn herverkiezingscampagne. Het gaat om zo’n 14 miljoen dollar (ruim 12 miljoen euro). Dat zou het hoogste bedrag zijn dat de Trump-campagne ooit in een dag tijd heeft binnengeharkt via onlinedonaties.

Trump vierde zondag zijn 74e verjaardag. Ongeveer een miljoen mensen tekenden een digitale verjaardagskaart voor de president, die daarnaast het recordbedrag aan onlinedonaties kreeg geschonken. Zijn vorige record stond op ongeveer 10 miljoen dollar.

Amerikanen die de campagnekas van Trump willen spekken, kunnen op meerdere plekken terecht. Zo halen onder meer de Republikeinse Partij van de president en groepen als het Trump Make America Great Again Committee geld op. De gemiddelde online donatie bedraagt 46 dollar.

Hoewel Trump achter staat in de peilingen, doet hij het financieel wel beter dan zijn Democratische rivaal Joe Biden. De president en zijn Republikeinse Partij zouden momenteel de beschikking hebben over zo’n 255 miljoen dollar, terwijl zo’n 100 miljoen dollar in de campagnekas van de oppositie zit.