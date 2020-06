Leiders: nieuw momentum nodig voor brexitonderhandelingen

Ondanks de coronacrisis zijn er vier onderhandelingsrondes voltooid over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Maar een “nieuw momentum” is nu nodig, stellen de Britse premier Boris Johnson, EU-president Charles Michel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU parlementsvoorzitter David Sassoli in een gezamenlijke verklaring na afloop van topoverleg per video over de stand van zaken.