Trump klaagt over antiracismespandoek op ambassade Zuid-Korea

De Amerikaanse ambassade in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft een spandoek tegen racisme verwijderd, nadat de Amerikaanse president Trump zijn ongenoegen had geuit. Op het grote doek stond ‘Black Lives Matter’, verwijzend naar gewelddadige politieoptredens tegen zwarten in de Verenigde Staten en de daarop volgende wereldwijde protesten na de dood van George Floyd vorige maand.