Patstelling tussen boos personeel en leiding Tata Steel IJmuiden

Op maandag legden onder meer werknemers van de technische dienst en inspectieafdelingen het werk neer na eerdere acties bij andere afdelingen. De ophanden zijnde reorganisatie kost circa duizend werknemers hun baan. Op 1 juli valt volgens FNV de beslissing over de eventuele ontslagen, omdat door de coronacrisis dit plan voor even in de ijskast ging.

Het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Nederland, die naar verluidt pal stond voor de Nederlandse belangen en daarmee een sta in de weg voor de beoogde reorganisatie, zette kwaad bloed bij de medewerkers. Verder is personeel in IJmuiden ontstemd over het idee dat ze moeten opdraaien voor de verliezen van met name de Engelse vestiging van Tata.

Ingrepen

Volgens TSE zijn ingrepen noodzakelijk. Het beeld dat het geld in IJmuiden wordt verdiend en in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgegeven is volgens de onderneming niet terecht. Ook in IJmuiden wordt al twee jaar geen winst gemaakt en dividend uitgekeerd. De opstelling van de vakbond wekt verbazing.

Sinds het verlopen van de deadline op 2 juni is er volgens FNV geen contact meer geweest met TSE. Maar de staalmaker zegt op zijn beurt geen reactie te hebben ontvangen van FNV nadat het voor nieuw overleg was uitgenodigd.

“Pas op het moment dat Tata bereid is fundamentele stappen te zetten wat betreft onze eisen, zijn we bereid te praten”, aldus Roel Berghuis van FNV. Hij wil onder meer de toezegging dat de werkgelegenheid vijf jaar lang ongewijzigd blijft. Verder gaat het de bond om de koers van het bedrijf. Zo willen de medewerkers absoluut niet dat Tata Steel Nederland en Tata Steel UK bij elkaar gevoegd worden.

Volgens TSE klopt het beeld dat FNV schetst niet. Het bedrijf legt uit dat in de voorbije jaren miljarden in de locatie IJmuiden zijn gestoken. De beoogde kostenbesparingen van 700 miljoen euro hebben maar voor 20 procent effect op het personeelsbestand. Daarbij gaat het voornamelijk om kantoorbanen. De stakingen gebeuren daarentegen veelal op de ‘vloer’.

FNV sluit acties door personeel op kantoor niet uit. Berghuis benadrukt dat het geld voor investeringen ook in IJmuiden is verdiend. Daarbij ging ook 1 miljard euro aan dividend naar de Britten.