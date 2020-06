Schiphol vervoerde in mei 97 procent minder passagiers

Luchthaven Schiphol heeft de passagiersstroom in de maand mei nagenoeg zien opdrogen. Vorige maand reisden 208.286 reizigers van en naar de luchthaven. Dat is op jaarbasis een daling van 97 procent. Mei 2019 was goed voor 6,4 miljoen passagiers.

Het aantal vliegbewegingen op de luchthaven kwam uit op 5878, ten opzichte van een jaar geleden is dat een daling met 87 procent. Het aantal vrachtvluchten steeg wel, met 1318 tot een totaal van 2543. Vooral van en naar Noord-Amerika en Azië werden meer vrachtvluchten uitgevoerd.

Dit zorgde niet voor hogere vrachtvolumes. Dat komt mede doordat doorgaans veel van de vracht met passagiersvluchten meekomt. Op jaarbasis daalde de vrachtvolumes met 22 procent.

Schiphol benadrukt dat de drukte op de luchthaven gedurende de maand toenam. Op de rustigste dag begin mei ging het om 4000 reizigers en 2100 ton vracht. Eind mei ging het om 10.000 reizigers en 3500 ton vracht.

Ook begin juni zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 10.000 reizigers en ruim 200 vluchten. De verwachting is dat de passagiersstroom verder aanzwelt tot wel 40.000 passagiers per dag verdeeld over 350 dagelijkse vluchten. In dezelfde periode vorig jaar verwelkomde de luchthaven ruim 210.000 reizigers en waren er bijna 1450 vluchten per dag.