Duitsland wil Nederland meteen weer helpen met corona

Dat hebben minister Martin van Rijn van Medische Zorg en zijn Duitse ambtgenoot Karl-Josef Laumann van Noordrijn-Westfalen elkaar maandag in het Duitse Münster beloofd. De Nederlandse regering liet maandag duizenden nieuwe haringen uitdelen op het terrein van de Universiteitskliniek in Münster als “grote dank” voor de opvang van 58 Nederlandse coronapatiënten op de ic-afdelingen van Duitse ziekenhuizen.

Het was maandag precies tien weken geleden dat de eerste Nederlandse patiënten in Duitsland werden opgevangen. “Negen Nederlanders zijn helaas overleden. De anderen zijn weer thuis en het gaat beter met ze”, vertelde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in de Duitse stad. “Het waren begin april donkere dagen. We hielden met het ergste rekening. Ik vergeet nooit meer wat de fantastische solidariteit van Duitsland toen voor ons betekende.” Binnen een weekend was de Duitse assistentie geregeld, mede door onderlinge vriendschappen.

6000 ic-bedden

Noordrijn-Westfalen heeft ongeveer net zoveel inwoners als Nederland. Maar de deelstaat beschikt over 6000 ic-bedden. “We bereiden ons al tien jaar voor op ouder wordende inwoners die meer zorg nodig hebben. En aan het begin van de coronacrisis hebben we het aantal bedden nog fors uitgebreid, maar gelukkig waren al die bedden niet nodig”, aldus Laumann. Intensivisten in Nederland willen er volgens Kuipers zeker 550 ic-bedden bij hebben.

“We zijn dankbaar”, benadrukte Van Rijn. “Toen het echt nodig was, was er geen enkele drempel of bureaucratie. We zullen onze vriendschap en samenwerking uitbreiden om de gezondheidszorg aan beide zijden van de grens steeds verder te verbeteren.”