Rechtbank: kwaadspreken over vrouwen is opruiing

Iedereen die algemene denigrerende opmerkingen maakt over vrouwen, kan worden veroordeeld voor opruiing. Dat vinden rechters in Keulen.

De rechtbank oordeelde over een man die op zijn website herhaaldelijk naar vrouwen verwijst als onder anderen “tweederangsmensen” en “dichter bij dieren staand”. Volgens de rechters in Keulen is dat een aanval op de menselijke waardigheid van vrouwen.

Vervolging wegens opruiing is er volgens de Duitse wet vooral om minderheden te beschermen. Maar volgens de rechters kan de regel ook voor vrouwen worden toegepast, hoewel ze op dit moment in de Bondsrepubliek in de meerderheid zijn. Dat wil immers nog niet zeggen dat ze niets van anderen te vrezen hebben, aldus de rechtbank.

De rechters verwierpen met hun oordeel een vonnis van een lagere rechtbank, die de man vrijsprak. De zaak moet nu worden overgedaan.