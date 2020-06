Makelaars: overheid moet investeren in bouw betaalbare woningen

De overheid moet grootschalig investeren in de bouw van betaalbare woningen. Dat staat in de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) aan het kabinet. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de woningmarkt. De makelaars willen een groot pakket van investeringen, waarmee uiteindelijk 90.000 woningen per jaar gerealiseerd kunnen worden. “Bouwen, bouwen, bouwen”, moet het credo in de huidige crisis zijn, vinden de makelaars.