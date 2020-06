Voorzichtigheid blijft geboden in verpleeghuizen

In virusvrije verpleeghuizen kon maandag voor het eerst weer meer visite dan één vaste bezoeker per bewoner terecht, een maand eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar voorzichtigheid blijft geboden, benadrukt onder meer ouderenbond ANBO.

Verpleeghuizen werden in maart gesloten voor bezoek uit vrees voor besmetting met het coronavirus. Medio mei kon er voor het eerst weer één (en dezelfde) persoon per bewoner komen op 26 speciaal uitverkoren locaties. Toen dat goed verliep mochten alle verpleeghuizen die virusvrij en klaar voor bezoek waren, weer één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Maar nu kunnen eindelijk weer meer dierbaren langsgaan.

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ pleitte voor deze eerdere versoepeling van de maatregelen, omdat ze zo ingrijpend zijn. Ze kon maandag nog niet zeggen in hoeverre er gebruik van de verruiming wordt gemaakt en hoe het allemaal loopt. Toelating gaat in ieder geval niet zomaar, het vereist aanmelding, hygiëne en afstand. Omdat ieder verpleeghuis anders is, alleen al qua inrichting, is telkens maatwerk nodig. En omdat er kwetsbare mensen wonen, moet telkens evenwicht worden gezocht tussen mogelijkheden tot bezoek en risico ‘s.

Eenzaamheid

Ouderenbond ANBO is blij met de versoepeling, maar wijst er ook op dat voorzichtigheid van het grootste belang blijft. “Natuurlijk is het niet fijn om op 1,5 meter afstand te blijven van je geliefde en om een mondkapje op te hebben. Maar dat kan er wel voor zorgen dat de meest kwetsbare ouderen die in een verpleeghuis wonen, niet besmet worden met het coronavirus. Denkt u alstublieft niet alleen aan uzelf en uw naasten, maar ook aan de andere bewoners”, aldus directeur-bestuurder Liane den Haan.

De ANBO wijst echter ook nadrukkelijk op de eenzaamheid van ouderen die thuis wonen en nog minder anderen zagen als gevolg van de coronamaatregelen dan de 110.000 mensen van 65 jaar en ouder die in een instelling zitten. Zij zagen tenminste personeel. Voor grote groepen van de overige 96 procent van de 65-plussers was het veelal nog stiller.

De Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent concludeerden uit onderzoek dat zo ‘n 60 procent van de thuiswonende ouderen mensen om zich heen miste, terwijl meer dan de helft een gevoel van leegte ervoer.