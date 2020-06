Belgische minister wil beperking van recht op betogen

De Belgische minister Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken en Veiligheid) dringt er bij de burgemeesters op aan om het recht op demonstratie in het land vanwege de coronamaatregelen te beperken. “Ik vraag uitdrukkelijk om het recht om te betogen in uw gemeente te beperken of om - indien echt noodzakelijk - een betoging te verbieden”, schrijft de Vlaamse christendemocraat in een brief aan de burgemeesters van de gemeenten in België. De brief is ook naar de provinciegouverneurs gestuurd.