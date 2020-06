Ombudsman Polen kritisch over homofobe uitspraken president

De Poolse ombudsman voor de mensenrechten heeft kritiek geuit op de discriminerende retoriek over seksuele minderheden in de campagne rond de komende Poolse presidentsverkiezingen. Daarmee reageert de ombudsman op president Andrzej Duda, die het pleiten voor gelijke rechten voor lhbt’ers een “ideologie” noemde, die volgens hem vergelijkbaar is met communistische indoctrinatie ten tijde van de Koude oorlog.

“Onder geen omstandigheid, ook niet een verkiezingscampagne, is het ontmenselijken van een groep in de maatschappij te rechtvaardigen”, zei ombudsman Adam Bodnar maandag. Hij riep op te stoppen met taal die buitensluit of minachtend is.

Talrijke internationale media deden afgelopen dagen verslag van de homofobe uitspraken van de Poolse president. Duda, die wordt gesteund door de ultraconservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid), zei daarop dat zijn woorden uit hun verband waren getrokken. Hoe zijn uitspraak over lhbt-rechten dan wel moest worden geïnterpreteerd, legde hij daarbij niet uit.

De rechten van seksuele minderheden zijn een prominent thema in aanloop van de presidentsverkiezingen in Polen op 28 juni. Duda’s tegenstander, de Warschause burgemeester Rafal Trzaskowski van de liberaal-conservatieve Burgercoalitie, geldt als een voorvechter van lhbt-rechten in het zeer katholieke land.