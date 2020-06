Dalende trend coronavirus zet door in België

De afgelopen 24 uur zijn in België 71 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Dat zijn er 40 minder dan zondag werden gemeld. Er werden het afgelopen etmaal 17 mensen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 21 coronapatiënten genezen werden verklaard. Er liggen nog 397 patiënten in de ziekenhuizen van wie 84 op de intensivecareafdelingen, aldus de Belgische gezondheidsautoriteiten. Er zijn het afgelopen etmaal 6 sterfgevallen gemeld.