‘Aantal vacatures teruggelopen sinds maart’

Het aantal vacatures is sinds begin maart flink gekrompen. De daling op de banenmarkt begon al voor de coronacrisis en is sindsdien harder gedaald. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een analyse van Jobdigger.

Ten opzichte van januari 2020 is de krimp op de vacaturemarkt 38 procent en sinds maart 28 procent. Afgelopen week waren er volgens Intelligence Group in Nederland ruim 36.342 nieuwe onlinevacatures.

Eerder meldde vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers dat het aantal vacatures in de eerste week van juni niet verder is gedaald. In sommige sectoren was zelfs een verbetering te zien.