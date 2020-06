De strijd om te trouwen met wie je wilt

Op 12 juni was het Loving Day, de jaarlijkse jubileumdag van een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1967. De rechtszaak tussen het echtpaar Loving en de staat Virginia maakte huwelijken tussen verschillende rassen mogelijk.

Richard Loving en Mildred Jeter groeiden op in Central Point, een dorp in de Amerikaanse staat Virginia. Ze trouwden in Washington, D.C., in 1958. Een aantal weken nadat ze weer thuis waren, werden ze gearresteerd. Want Richard Loving was wit, en Mildred Loving was zwart. Op dat moment hadden verschillende Amerikaanse staten wetten waardoor huwelijken tussen verschillende rassen verboden waren. In Washington, D.C., waar de Lovings getrouwd waren, waren interraciale huwelijken wel toegestaan. Maar in hun thuisstaat Virginia niet.

Ze werden schu..

Er is ook ..

