AfD Brandenburg in vizier van Duitse veiligheidsdienst

De regionale afdeling van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) in Brandenburg is door de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst onder toezicht gesteld. Het grootste deel van de aanhang van de AfD in Brandenburg staat nog achter het voormalige kopstuk Andreas Kalbitz. Hij werd vorige maand uit de partij gezet vanwege zijn neonaziverleden en zijn eerdere lidmaatschap van een andere extreemrechtse partij, Die Republikaner.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Oost-Duitse deelstaat bevestigde maandag dat de veiligheidsdienst de AfD onder toezicht heeft gesteld omdat gevreesd wordt dat Kalbitz nog steeds invloed heeft. In de loop van de dag geeft het ministerie een meer uitgebreide toelichting. De desbetreffende commissie van het deelstaatparlement is op de hoogte gebracht. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst heeft onder meer als taak om politieke partijen die een bedreiging voor de grondwet kunnen vormen, in de gaten te houden

Kalbitz, die door de landelijke partijafdeling uit de AfD werd gezet, kan in Brandenburg nog altijd op veel steun van de achterban rekenen. De AfD-fractie in het deelstaatparlement wijzigde het reglement van orde zodat hij ondanks het royement lid van de Brandenburgse AfD kon blijven.

Zwaar middel

Kalbitz geldt als een van de meer uitgesproken leden van ‘der Flügel’, de in maart opgeheven radicaal-rechtse vleugel van de AfD onder leiding van Björn Höcke. De veiligheidsdiensten beschouwen hem als extreemrechts.

De chef van de Brandenburgse veiligheidsdienst Jörg Müller benadrukte halverwege mei al dat het onder toezicht stellen van een partij in een democratie aan wetten is gebonden en een zwaar middel is. Hoe verder de “radicalisering” binnen de AfD doorzet, hoe meer de vraag over ondertoezichtstelling zich opdringt, stelde Müller toen.

AfD-voorman Alexander Gauland is kritisch over het aangescherpte toezicht op de Brandenburgse afdeling van zijn partij. Volgens Gauland is het besluit om de Brandenburgse AfD als verdacht aan te merken een fout “die net zo verkeerd is als de eerdere classificaties van de AfD door de binnenlandse veiligheidsdienst”.