HEMA heeft een akkoord bereikt met schuldeisers over het verlagen van de schulden. Volgens het winkelbedrijf betekent de overeenkomst dat obligatiehouders in ruil voor het verlagen van de schuld alle aandelen in handen krijgen. Door de regeling neemt de schuldpositie van HEMA met 450 miljoen euro af tot 300 miljoen euro.

