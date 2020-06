Nederland pleit voor meer waterstof in EU

Nederland en Oostenrijk hebben het initiatief voor de verklaring genomen. Den Haag verwacht dat maandag tijdens een videovergadering van de EU-ministers van Energie ook Portugal, Bulgarije en mogelijk meer lidstaten zich achter de oproep aan Brussel zullen scharen. Nederland werkt met de andere zes al enige tijd samen in het zogenoemde Pentalaterale Energieforum.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): “Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn hebben we een CO2-vrij energiesysteem nodig. Schone waterstof is een onmisbare klimaatneutrale energiedrager. Het is de ontbrekende schakel in de energietransitie in sectoren als industrie en transport. Om dit te realiseren moeten we opschalen en de kosten van schone waterstof terugbrengen. Dit proces kunnen we versnellen met sterke internationale samenwerking in het Pentalaterale Energieforum en de Europese Unie.”

Zijn Oostenrijkse collega Leonore Gewessler wijst erop dat stevige investeringen in hernieuwbare waterstof en hernieuwbare energie het economisch herstel uit de coronacrisis in de EU bovendien zullen ondersteunen. “Een gecoördineerde aanpak is essentieel.”