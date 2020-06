De export van goederen werd in april hard geraakt door de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was op jaarbasis sprake van een daling van de volumes met 11,2 procent. Dat betekende de grootste krimp na juni 2009. Verder zijn volgens het statistiekbureau de omstandigheden momenteel nog minder gunstig dan in april.

