Rechtbank behandelt zaak gedode en in stukken gesneden kapster

De rechtbank in Utrecht heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak van de gedode Miranda Zitman. De 52-jarige kapster was maandenlang vermist, tot delen van haar lichaam in een koffer in het water werden gevonden. Haar partner, de 57-jarige Bart B. uit Soest, is verdachte.

B. werd vorig jaar april aangehouden. Waarschijnlijk is de vrouw al eind december 2018 gedood. Delen van haar lichaam werden op verschillende plaatsen gevonden, haar romp in een koffer langs het water in Amsterdam en andere delen in de tuin van de woning van B. in Soest. Sommige lichaamsdelen zijn nog altijd niet gevonden.

B. had tijdens een eerdere zitting in de rechtbank gezegd dat hij zijn vriendin “onder de trap had gevonden. Daarna heb ik verkeerd gehandeld.” Volgens de officier van justitie heeft B. wisselend verklaard over die vermeende valpartij en is er nog altijd geen bewijs dat het verhaal over de val kan ondersteunen. B. wordt ook verdacht van diefstal van meer dan een ton van Zitman. Hij had familie en vrienden verteld dat Zitman met onbekende bestemming was vertrokken.

De rechtszaak is op maandag en dinsdag. Aanvankelijk zou de zaak al afgelopen april inhoudelijk behandeld worden, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan.