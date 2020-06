Nederland bedankt Duitse zorg met 4000 haringen

Nederland deelt maandag in de Universiteitskliniek in het Duitse Münster 4000 nieuwe haringen uit. De traktatie is een bedankje voor de opvang van Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic-afdelingen. De ‘maatjes-meisjes’ die de haringen uitdelen worden vergezeld door minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.