Economische impact crisis grootst op Zuid-Limburg en Groningen

In elke regio in Nederland zal de economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen, maar er zijn per regio grote verschillen. Dat melden economen van de Rabobank in een rapport dat maandag verscheen. De zwaarst getroffen regio’s zijn waarschijnlijk Zuid-Limburg en het gebied rondom de stad Groningen. Het lijkt erop dat de grootstedelijke regio’s in het westen de crisis beter doorstaan dan de regio’s aan de randen van het land, aldus de Rabobank. De economische krimp in Den Haag en Utrecht blijft relatief beperkt.