Cuomo dreigt met nieuwe coronamaatregelen na klachtenregen

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York dreigt in te grijpen als coronaregels niet beter worden gehandhaafd. Andrew Cuomo zegt dat zijn kantoor 25.000 klachten heeft gekregen over het niet naleven van de richtlijnen die verspreiding van het virus moeten voorkomen.

“Veel overtredingen op het gebied van social distancing, feesten op straat, restaurants en café’s die de wet negeren”, foeterde de gouverneur op Twitter. “Handhaaf de wet of de staat zal actie ondernemen”, waarschuwde hij de lokale autoriteiten.

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen maanden aan ongeveer 31.000 mensen het leven gekost in New York. Op het hoogtepunt van de crisis overleden bijna 800 mensen per dag. Cuomo maakte zondag bekend dat de afgelopen 24 uur 23 mensen zijn bezweken aan Covid-19. Dat was volgens hem de laagste stijging van het dodental tot dusver.

Cuomo waarschuwde dat hij geen situatie zal tolereren waarin het virus weer om zich heen kan grijpen. Hij deelde op Twitter een filmpje van feestende mensen op straat in de stad New York. “Dwing me niet om zelf langs te komen”, schreef hij.

De gouverneur zei dat horecazaken hun drankvergunning kunnen verliezen als ze zich niet aan de regels houden. Demonstranten en agenten zonder mondkapjes riskeren een boete.