Opnieuw leggen werknemers Tata Steel IJmuiden werk neer

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden staken opnieuw, heeft vakbond FNV laten weten. Vanaf zondagavond 22.00 uur legt de nachtdienst het werk neer. Hierdoor zullen verpakkingen voor bijvoorbeeld ingeblikte groenten of babyvoeding niet meer leverbaar zijn, aldus FNV. Het is de derde keer dat het personeel van Tata het werk neer legt.