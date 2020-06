Poolse president: lhbt-uitspraak door media uit verband getrokken

De Poolse president Andrzej Duda, die pleiten voor lhbt-rechten in een campagnetoespraak vergeleek met communistische indoctrinatie ten tijde van de Koude Oorlog, zegt dat de pers zijn uitspraak uit zijn verband zou hebben getrokken. De rechten van seksuele minderheden zijn een prominent thema in aanloop van de presidentsverkiezingen in Polen op 28 juni.