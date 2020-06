Oud-televisiepresentatrice Tineke Verburg (64) overleden

Oud-televisiepresentatrice Tineke Verburg is zaterdag in Amsterdam overleden. Verburg is 64 jaar geworden. Dat meldt AVROTROS zondag namens de familie. Ze is vooral bekend als omroepster, ze begon haar loopbaan in 1979 bij de TROS. Verburg was al enkele maanden ziek.

Verburg presenteerde later onder meer programma's als TROS Aktua, waarvoor ze ook zelf reportages maakte in binnen- en buitenland, TROS Triviant, Hollywood Boulevard, Lunch TV en vooral programma’s rond het Nederlandse bedrijfsleven: TROS Aktua Export, de World Trade Show en TROS Aktua in bedrijf.