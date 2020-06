Zo’n 2000 betogers in Leiden voor manifestatie tegen racisme

In Leiden hebben zo’n 2000 betogers zich zondag verzameld voor een betoging tegen racisme. Vanwege het grote aantal demonstranten is de organisatie uitgeweken naar Sportpark de Vliet op de Voorschoterweg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de manifestatie zou plaatsvinden op de Lammermarkt in het centrum van de stad.

Bij de betoging werd door de politie een man staande gehouden die zich had verkleed als Zwarte Piet. Nadat hij was aangesproken door de politie, vertrok de man uit eigen beweging. Wie hij was en wat zijn motief precies was, heeft de politie niet gezegd. Verder verloopt de betoging goed, aldus de politie.

Volgens Omroep West heeft de organisatie mensen opgeroepen niet meer naar de betoging te komen, omdat het maximum aantal toegestane betogers is bereikt.

De afgelopen weken zijn meerdere demonstraties in het land geweest tegen racisme. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Zondag zijn er ook manifestaties in Alkmaar en Almere.