Data Eurovisiesongfestival 2021 maandag bekend

Het wordt maandag duidelijk wanneer het Eurovisiesongfestival volgend jaar in Rotterdam Ahoy gaat plaatsvinden. De organisatie onthult dan welke dagen in mei zijn gereserveerd voor het liedjesspektakel, bevestigt een woordvoerder van Ahoy zondag.

Op 16 mei, de datum dat de finale dit jaar eigenlijk zou plaatsvinden, werd duidelijk dat er definitief groen licht was om het songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. De data werden nog niet bekendgemaakt, maar naar verwachting strijkt het evenement in de tweede of derde week van mei neer in de Maasstad.

Het songfestival zou dit jaar van 12 tot en met 16 mei plaatsvinden in Rotterdam, maar de European Broadcasting Union (EBU) besloot het vanwege de coronacrisis te verplaatsen naar volgend jaar. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland ook voor de editie van 2021, maar hij en de andere deelnemers moeten wel nieuwe nummers insturen.