Geen akkoord Boekhoorn met schuldeisers HEMA

HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn heeft geen akkoord kunnen sluiten met de schuldeisers van HEMA om de financiële problemen op te lossen. Dat laat de miljardair via zijn investeringsmaatschappij Ramphastos weten. Boekhoorn spreekt van een “fantastisch bod” dat hij de schuldeisers heeft gedaan, maar dat het erop lijkt dat die dat “niet serieus in overweging” hebben genomen. Wat de exacte gevolgen van het mislukken van de onderhandelingen zijn, laat Ramphastos in het midden. Boekhoorn nam HEMA in 2018 over.

